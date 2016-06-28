الهلال يضم نجراني القادسية لمدة 3 مواسم

أعلنت إدارة الهلال عن توقيعها عقداً احترافياً مع ماجد النجراني متوسط ميدان القادسية لمدة 3 مواسم ليكون ثاني الصفقات المحلية بعدما ضمت عبدالملك الخيبري من الشباب في وقت سابق من الشهر الجاري.



وأنهت إدارة الهلال كافة التفاصيل المالية مع إدارة القادسية التي ستحصل على مبلغ مالي بعدما قدمت للاعبها عرضاً قبل دخوله الفترة الحرة، بحسب أنظمة لجنة الاحتراف قبل إلغاء المادة

ويبلغ النجراني 23 عاماً، وشارك في 20 مباراة دورية مع القادسية في الموسم الماضي، وصنع هدفاً واحداً أمام سجله البرازي جادسون دوس سانتوس في شباك هجر.

