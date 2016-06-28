عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الهلال يضم نجراني القادسية لمدة 3 مواسم

المصدر: العربية.نت
النجراني مع الأمير نواف بن سعد خلال التوقيع
رابط مختصر

أعلنت إدارة الهلال عن توقيعها عقداً احترافياً مع ماجد النجراني متوسط ميدان القادسية لمدة 3 مواسم ليكون ثاني الصفقات المحلية بعدما ضمت عبدالملك الخيبري من الشباب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأنهت إدارة الهلال كافة التفاصيل المالية مع إدارة القادسية التي ستحصل على مبلغ مالي بعدما قدمت للاعبها عرضاً قبل دخوله الفترة الحرة، بحسب أنظمة لجنة الاحتراف قبل إلغاء المادة

ويبلغ النجراني 23 عاماً، وشارك في 20 مباراة دورية مع القادسية في الموسم الماضي، وصنع هدفاً واحداً أمام سجله البرازي جادسون دوس سانتوس في شباك هجر.

كلمات دالّة

#الهلال, #ماجد النجراني, #القادسية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر