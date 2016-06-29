الرويلي: والدي النصراوي دعم انتقالي إلى الهلال

أكد عبدالمجيد الرويلي، أن ميول والده النصراوية لم تمنعه من ارتداء الشعار الأزرق، معتبراً في الوقت ذاته أن شعبية ناديه الجديد الكبيرة سببا رئيسيا في تمثيله.



وقال الرويلي لـ"العربية.نت" بعد انضمامه لصفوف أزرق العاصمة: "منذ تقديم الهلال للعرض الاحترافي ورغبته في تمثيله، حضيت بدعم كبير من قبل والدي الذي شجعني لخوض تجربة احترافية جديدة في ناد كبير كالهلال".



وعن ميول والده النصراوية ودعمه لاتمام صفقة ابنه مع النادي المنافس، زاد الرويلي: "والدي يشجع النصر، وسبق له إعلان ذلك، لكنه لم يمانع إطلاقا في ارتدائي شعار الهلال، يدرك تماماً أننا في زمن احتراف، وكرة القدم الآن باتت وظيفة لنا، لذلك رحب بفكرة تعاقدي مع الهلال ودعمني وتمنى لي التوفيق".



وعن موسمه الوحيد المنقضي بين صفوف التعاون، اتبع بقوله: "قضيت موسماً رائعاً على الصعيد الشخصي، واعتبره من أجمل مواسمي الكروية التي قضيتها، كذلك على صعيد نادي التعاون الذي نال المقعد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه".



واختتم الرويلي حديثه: "اخترت الهلال في تجربة احترافية جديدة بسبب شعبيته الكبيرة، أطمح من خلاله إلى مواصلة ذات المستويات التي قدمتها مع التعاون خلال الموسم الماضي، وتحقيق تطلعات جماهير الأزرق ومحبيه، كذلك سأسعى جاهداً إلى ضمان مركزاً أساسيا في خارطة الأخضر السعودي".

