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الفتح يعلن رحيل بدر النخلي إلى اتحاد جدة

المصدر: العربية.نت
النخلي "يميناً" في منافسة على الكرة مع مختار فلاتة
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أعلنت إدارة الفتح عن انتقال لاعبها بدر النخلي إلى صفوف اتحاد جدة بعد اتفاق الطرفين مساء الخميس.

وقالت إدارة الفتح في خبر مقتضب عبر "تويتر" : إدارة الفتح تُنهي الاتفاق مع نادي الاتحاد على انتقال اللاعب بدر النخلي بشكل رسمي .

وبدأ النخلي مشواره مع الفتح منذ صعود الفريق إلى دوري المحترفين في موسم 2009-2010، وبقي طوال تلك المدة عنصراً أساسياً في خط الدفاع وحقق مع النادي الأحسائي بطولة الدوري لموسم 2012-2013، وكأس السوبر مطلع 2013-2014.

ويعتبر المدافع الدولي السابق ثاني صفقات اتحاد جدة في عهد أحمد مسعود، بعدما ضم الاتحاديون فهد الأنصاري لاعب القادسية الكويتي لمدة موسم كامل.

كلمات دالّة

#بدر النخلي, #اتحاد جدة, #الفتح

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