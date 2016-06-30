الفتح يعلن رحيل بدر النخلي إلى اتحاد جدة

أعلنت إدارة الفتح عن انتقال لاعبها بدر النخلي إلى صفوف اتحاد جدة بعد اتفاق الطرفين مساء الخميس.

وقالت إدارة الفتح في خبر مقتضب عبر "تويتر" : إدارة الفتح تُنهي الاتفاق مع نادي الاتحاد على انتقال اللاعب بدر النخلي بشكل رسمي .

وبدأ النخلي مشواره مع الفتح منذ صعود الفريق إلى دوري المحترفين في موسم 2009-2010، وبقي طوال تلك المدة عنصراً أساسياً في خط الدفاع وحقق مع النادي الأحسائي بطولة الدوري لموسم 2012-2013، وكأس السوبر مطلع 2013-2014.



ويعتبر المدافع الدولي السابق ثاني صفقات اتحاد جدة في عهد أحمد مسعود، بعدما ضم الاتحاديون فهد الأنصاري لاعب القادسية الكويتي لمدة موسم كامل.

