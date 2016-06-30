الفيصلي يعزز دفاعته بسلطان البيشي

أعلنت إدارة الفيصلي عن ضم سلطان البيشي لاعب الهلال السابق بعقد يمتد حتى 2018 وذلك بعدما وقع مخالصة مالية مع ناديه.

وكتب حساب الفيصلي على "تويتر": وقعت إدارة النادي عقداً احترافياً مع سلطان البيشي لمدة عامين، وسبق للبيشي تمثيل ناديي الهلال والرائد. وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى الفيصلي، متمنياً تقديم المستوى المأمول منه والذي يرضي إدارة النادي والجهاز الفني والجماهير.

وسبق للبيشي الانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي إبان فترة الهولندي فرانك ريكارد (2011-2013)، وعانى في الموسمين الماضيين من الإصابات المتتالية، علماً بأنه قضى الموسم الماضي معاراً إلى الرائد.

