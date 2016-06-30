هيئة الرياضة تفتح تحقيقاً حول التلاعب بمباريات "الأولى"

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن بدء تحقيق حول وجود تلاعب في مباريات الدرجة الأولى وذلك وفقاً لمعلومات تلقتها مطلع شهر رمضان الحالي، مشيرة إلى أنها استدعت المعنيين واستمعت لأقوالهم.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان إعلامي: وفق معلومات تلقتها الهيئة مطلع شهر رمضان الجاري حول وجود شبهة تلاعب في بعض المباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم فقد بدأت الهيئة تحقيقاً أشركت فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وزاد البيان: وأنهت الهيئة المرحلة الاولى من استدعاء المعنيين والاستماع إلى أقوالهم، وستستكمل بقية التحقيقات وتحيل النتائج إلى الاتحاد السعودي فور الانتهاء منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وختم بيان الهيئة: وتعلن الهيئة هذا لتؤكد حرصها الكامل على حماية النزاهة والعمل بكل حزم على تحقيق منافسة رياضية نزيهة.

