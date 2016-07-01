المعيوف يرفض البقاء في الأهلي.. والهلال يحاول استعادته

دخل الهلال بقوة لكسب خدمات عبدالله المعيوف حارس أهلي جدة لينضم إلى صفوف الأول فور نهاية عقده مع ناديه الحالي كلاعب هاو، بينما توقفت مفاوضات الحارس مع ناديه بعدما رفض العرض المقدم له للإبقاء على خدماته.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن الأهلي قدم 2.4 مليون ريال كعرض تجديد للمعيوف الذي سينتهي عقده مع الأهلي منتصف أكتوبر المقبل (بعد أقل من 4 أشهر)، لكن الحارس الدولي السابق رفض العرض وانقطع التواصل بين الطرفين منذ رفض عبدالله العرض الأهلاوي.

وتلقى المعيوف اتصالات من عضوين في مجلس إدارة الهلال، نقل له الاول رغبة ناديه بالجادة بتواجده وأكد له بأنه سيجد فرصته في الهلال، فيما تولى الثاني ملف التفاوض مع الحارس حول المبلغ المالي الذي يريد تقاضيه في حال حضوره لاعباً هاوياً إلى صفوف الهلال الذي تركه قبل 9 أعوام.

وفي حالة انتقال المعيوف إلى الهلال هاوياً فإن ذلك يعني عدم مشاركته مع الفريق حتى نهاية الجولة السادسة.

وإزاء ذلك، قال عبدالعزيز دبلول المدير التنفيذي لشركة نجوم الملاعب التي تدير أعمال المعيوف لـ"العربية.نت": بالفعل دخل المعيوف الفترة الحرة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وقدم له الأهلي عرضاً، ولا زال التفاوض بيننا جارياً للوصول إلى اتفاق. معتذراً عن التعليق حول مفاوضات الهلال مع موكله.

وبحسب مصادر مقربة من المعيوف فإن الحارس لا زال يرغب بالعودة إلى الرياض لظروفه الخاصة التي أخبر بها إدارة الأهلي في الصيف الماضي، عندما طلب الخروج من النادي سواءً بالانتقال أو الإعارة، قبل أن يلوح بقرار الاعتزال، وبعد محاولات حثيثة بذلتها إدارة الأهلي استطاعت إقناعه بالعودة عقب تغيبه عن معسكر الأهلي الذي أقيم في سويسرا، وخسر بعد ذلك الخانة الأساسية لمصلحة ياسر المسيليم الذي بقي أساسياً حتى نهاية الموسم.

ولعب المعيوف خلال الموسم الماضي 4 مباريات تلقى خلالها 5 أهداف

