النصر والأهلي يتسببان بتغريم اتحاد القدم 150 ألف دولار

غرّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره السعودي 150 ألف دولار أميركي بسبب منح الأخير تراخيص غير مكتملة لناديي الأهلي والنصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2015، فيما تم تغريم اتحاد جدة 20 ألف دولار أميركي وحرمانه من جماهيره مباراتين بسبب ما بدر من جماهيره في مباراته مع ساباهان أصفهان خلال النسخة الأخيرة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان نشره على موقعه الرسمي مساء الجمعة: سيتم تعليق غرامة 100 ألف دولار على الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة عامين، وفي حال تكرار المخالفة ستطبق العقوبة بشكل مباشر، أما بالنسبة لاتحاد جدة فستُعلق عقوبة مباراة واحدة لعامين كذلك، وفي حال التكرار سيتم تطبيق الحرمان بشكل مباشر، كما أقرت لجنة الانضباط الآسيوية معاقبة نادي الاتحاد السعودي بدفع 1500 دولار، بسبب تأخره بالنزول إلى أرض الملعب في مباراته أمام ساباهان الإيراني.



