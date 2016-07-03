النخلي: عراقة الاتحاد حافزا كبيرا لتقديم المزيد

أكد بدر النخلي، لاعب الفتح السابق والمنضم إلى صفوف اتحاد جدة، سعادته البالغة في التواجد بين صفوف النادي الجداوي، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ نهاية الموسم الماضي.

وقال النخلي في المؤتمر الصحافي الذي عقده اللاعب بحضور أحمد مسعود رئيس النادي: "سعيد جدا بتواجدي في نادي الاتحاد وبين جماهيره العريضة".

وزاد: "مفاوضات نادي الاتحاد بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، وكانت بصورة رسمية".

واختتم النخلي حديثه: "وقعت على عقد يمتد لثلاثة مواسم، وعراقة الاتحاد ومكانته ستكون حافزا كبيرا لتقديم أفضل ما أملك".