هيئة الرياضة تنهي تحقيق التلاعب في مباريات "الأولى"

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن انتهاء المرحلة الحالية من التحقيقات والإفادات حول شبهة التلاعب في بعض مباريات الدرجة الأولى، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها ستسلم نتائج التحقيقات مرفقة معها كافة الاعترافات والأدلة والاثباتات لاتحاد الكرة السعودي لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ذلك.

وبثت الهيئة بيانا إعلاميا قالت فيه: "إلحاقا للبيان الصادر يوم الاربعاء الماضي حول شبهة التلاعب في بعض مباريات الدرجة الاولى، تعلن الهيئة العامة للرياضة أنه تم الانتهاء من المرحلة الحالية من التحقيقات والإفادات المتعلقة بها وأنها ستسلم نتائج هذه التحقيقات مرفقة معها كافة الاعترافات والأدلة والإثباتات للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غد الاثنين لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها".

وأضاف البيان: "وتؤكد الهيئة العامة للرياضة في هذا الإطار ثقتها في قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بدوره الكامل في تطبيق العقوبات وفقا للوائح والأنظمة الانضباطية الخاصة به، وبما يحقق أعلى درجات النزاهة".

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت الاربعاء الماضي عن بدء تحقيق حول وجود تلاعب في مباريات الدرجة الأولى وذلك وفقاً لمعلومات تلقتها مطلع شهر رمضان الحالي، مشيرة إلى أنها استدعت المعنيين واستمعت لأقوالهم.