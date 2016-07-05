مدرب الخليج: هدفنا تحقيق مركز متقدم

أكد البلجيكي باتريك دي وايلد، المدير الفني لفريق الخليج، على أن أهدافه مع فريقه الجديد هي تحقيق مركز متقدم عن الموسم الماضي، والذي أسفر عن سابع دوري جميل للمحترفين، مشيراً إلى أن العمل متواصل لتجهيز الدانة منذ أول اجتماع حتى يوم أمس الاثنين والذي تأخر حتى ساعات الفجر الاولى.

وقال وايلد في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر النادي الشرقي: "سعيد جدا لتواجدي في السعودية كتجربة أولى، وأشكر رئيس النادي وفريق العمل على حسن الحفاوة، كما أنني سعيد ايضاً بعقلية لاعبي الفريق الموجودين".

وأضاف: بالتأكيد أهداف نادي الخليج تحقيق موسم مميز نتوجه بالتقدم في مركز أفضل من الموسم الماضي والذي انتهى بالمركز السابع".

وأوضح وايلد أن بوبا يعتبر مدافعا له قيمة كبيرة ولا يزال مرتبطا مع نادي الخليج، لكن مسألة بقائه سوف تكشفها الادارة خلال الفترة المقبلة.