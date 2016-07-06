عبدالله بن مساعد: هؤلاء أرباب زيغ وفساد

دان الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأعمال الإجرامية الإرهابية التي وقعت في المدينة المنورة ومحافظتي جدة والقطيف، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين.

وقال سموه في تصريح صحافي: "نحمد الله الذي رد كيد هذه الفئة الفاسدة إلى نحورهم وأحبط مخططاتهم، وكتب للمسلمين السلامة منها"، مؤكدًا أن يقظة رجال الأمن وفطنتهم كانت بعد توفيق الله مصدرًا للأمان والاطمئنان.

وأضاف: "استهداف المساجد كشف للجميع أن هؤلاء أرباب زيغ وضلال وفساد باعوا أنفسهم للشيطان، ورهنوا تصرفاتهم للأعداء، ودأبوا على ترويع الآمنين في كل مكان".