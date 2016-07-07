تسليم الأندية السعودية اللائحة التنظيمية للأخضر

سلمت إدارة المنتخب السعودي، أندية دوري جميل للمحترفين ودوري الدرجة الأولى اللائحة التنظيمية للأخضر السعودي الأول لكرة القدم.

وكتبت إدارة الأخضر عبر تغريدات: "تسلمت أندية دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى اللائحة التنظيمية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التي تم اعتمادها في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتم إرسالها للأندية عبر الأمانة العامة بالاتحاد".

وزادت: "كما سيتم تسليم نسخة من اللائحة التنظيمية للاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب الخارجي الذي سينطلق بعد غداً السبت".