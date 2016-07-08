الأخضر يبدأ مشوار روسيا 2018 بمعسكر النمسا

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدا السبت، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي ستنطلق منافساتها في الأول من سبتمبر المقبل.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي الأحد من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سالزبورغ بالنمسا للانخراط في المعسكر الخارجي بين 10 و20 يوليو الجاري، وسيشمل برنامجا تدريبيا لياقيا خاصا وضعه المدير الفني من دون لعب أي مواجهة ودية، على أن يعود اللاعبون بعد نهاية المعسكر إلى مقر معسكرات أنديتهم مباشرة.

وأوقعت قرعة الدور الحاسم من تصفيات المونديال منتخب السعودية في المجموعة الثانية الحديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان والإمارات والعراق وتايلاند.

وتتنافس المنتخبات بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال روسيا.

ويلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين في ملحق آسيوي، يعبر الفائز فيه لخوض ملحق آخر مع رابع منتخبات كونكاكاف لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

يذكر أن قائمة المنتخب السعودي التي كشف عنها المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك في 31 مايو الماضي ضمت: ياسر المسيليم، محمد العويس، وليد عبدالله، عبدالله آل عراف، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، ياسين حمزة، محمد ال فتيل، منصور الحربي، عبدالرحمن العيبد، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالعزيز الجبرين، عبدالمجيد الرويلي، ماجد النجراني، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، يحى الشهري، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، سلمان المؤشر، فهد المولد، علي عواجي، محمد السهلاوي، مهند عسيري، عبدالرحمن الغامدي.