النصر يجدد عقد حسين عبدالغني لمدة موسمين

جددت إدارة نادي النصر، عقد اللاعب حسين عبدالغني قائد فريقها الأصفر لمدة موسمين، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي اليوم الجمعة.

وكتب النادي الأصفر عبر حسابه الرسمي في تويتر: "جددت إدارة النادي عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني لسنتين، متمنين له ولجميع زملائه التوفيق".

واستقطب النصر حسين عبدالغني صيف 2009، قبل أن يساهم لاعب أهلي جدة السابق في تحقيق الأصفر لبطولتي الدوري خلال موسمين متتاليين، إضافة إلى بطولة كأس ولي العهد.

من جهته، يستأنف الفريق تدريباته مساء غداً السبت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة عيد الفطر، على أن تغادر البعثة الصفراء الرياض فجر الأحد لإقامة معسكر خارجي يمتد لتسعة عشر يوما.