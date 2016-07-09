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السومة وعبدالشافي يتغيبان عن تدريبات أهلي جدة

المصدر: العربية.نت
البرتغالي غوميز أشرف على مرانه الأول مع أهلي جدة
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عاود أهلي جدة تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد عودة اللاعبين من الإجازة الممنوحة لهم والاستعداد للموسم الجديد.

وسبق المران الأخضر معايدة مساعد الزويهري، رئيس النادي، وعبدالله البترجي نائب الرئيس، لجميع اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، قبل أن يعقدا اجتماعاً مع البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني الجديد، حيث منحاه ثقتهما وتقديم الدعم الكامل.

وشهد التدريب الأهلاوي مشاركة 9 لاعبين من الفريق الأولمبي وسط غياب الدوليين كذلك السوري عمر السومة والمصري محمد عبدالشافي باذن مسبق على ان يلتحقا في التدريبات الأحد.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #عمر السومة, #غوميز

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