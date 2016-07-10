التعاون يوقع مخالصة مالية مع عدنان فلاتة

وقعت إدارة التعاون مخالصة مالية مع قائد فريقها عدنان فلاتة بعدما استبعده المدرب الهولندي داريو كالزيتش من قائمة الفريق المعسكر حالياً في هولندا.

وأعلن النادي القصيمي نهاية قصة فلاتة مع التعاون التي بدأت قبل 3 مواسم، وحقق خلالها المركز الرابع مع الفريق في الموسم الماضي مساهماً بإيصال التعاون إلى الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ فلاتة مشواره الرياضي مع اتحاد جدة وكان أحد العناصر التي حققت دوري أبطال آسيا 2005 والمشاركة في كأس العالم للأندية وانتقل بعدها إلى النصر لمدة موسم في 2011-2012، ورحل بعدها نحو الفتح وحقق معه بطولة الدوري.

