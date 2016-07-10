عبدالله بترجي يستقيل من إدارة أهلي جدة

تقدم عبدالله بترجي نائب رئيس أهلي جدة باستقالته من منصبه بسبب ظروف شخصية تمنعه من الاستمرار في عمله خلال الفترة المقبلة.

وقال المركز الإعلامي بأهلي جدة: قدم مساعد الزويهري شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها بترجي ضمن مجلس إدارة النادي خلال الفترة الماضية منوها أن رحيله عن النادي يعتبر خسارة مؤثرة نظير الجهد الكبير الذي قام به والعطاء المخلص الذي بذله.

وبدأ بترجي عمله في أهلي جدة مسؤولاً عن الاستثمار في موسم 2014-2015، قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس في إدارة مساعد الزويهري التي استلمت النادي الغربي صيف العام الماضي.

