أحمد عيد: معسكر الأخضر يسير بشكل جيد

أكد أحمد عيد رئيس اتحاد القدم السعودي أن معسكر منتخب بلاده المقام حالياً في النمسا استعداداً للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 يسير بالشكل المطلوب،

وقال عيد في تصريح نقله موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: كافة الأمور تسير بالشكل المطلوب في المنتخب، وأثمن الجهود المبذولة من قبل الجميع في المنتخب قبل الدخول في معترك التصفيات الآسيوية الهامة.

وأشاد عيد باستعدادات الفرق السعودية قبل ما يقارب شهر على انطلاق الدوري المحلي، وزاد: الاستعدادات المبكرة للأندية السعودية لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، كما أشيد بتعاقدات الأندية ومعسكراتها الاستعدادية الصيفية.



