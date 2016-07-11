أهلي جدة يوقع مخالصة مالية مع عبدالله المعيوف

وقعت إدارة أهلي جدة مخالصة مالية مع عبدالله المعيوف، قبل 3 أشهر من نهاية عقده الاحترافي مع بطل الدوري السعودي، مقابل تنازل الحارس عن مستحقاته المالية، وتنازل النادي عن قيمة التعويض التي سيحصل عليها مقابل انتقال المعيوف كلاعب محترف إلى أي نادِ آخر.

ولازم المعيوف دكة بدلاء الأهلي طوال الموسم الماضي بسبب تغيبه عن التدريبات التي سبقت انطلاقة الموسم، ومطالبته بالانتقال إلى أحد أندية الرياض بسبب ظروفه الخاصة، قبل أن يعود إلى النادي عقب مرور أكثر من جولة على انطلاقة الدوري.

وقدم الأهلاويون 2.4 مليون ريال سنوياً مقابل بقاء المعيوف في صفوف فريقهم إلا أن الدولي السابق رفض العرض، وبحسب نظام الاحتراف فإن النادي الراغب بالتعاقد مع المعيوف ملزم بدفع قيمة العرض الأهلاوي بخلاف رواتب اللاعب.

