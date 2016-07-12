اتحاد جدة يعيد عدنان فلاتة بعد 5 مواسم من رحيله

أعاد اتحاد جدة عدنان فلاتة إلى صفوفه عقب 5 مواسم من رحيله عن صفوف النادي، وذلك عقب يومين من حصوله على المخالصة المالية مع إدارة التعاون التي شارك في صفوف فريقها منذ 3 مواسم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على "تويتر" صورة فلاتة، وهو يجري الفحوص الطبية بإشراف بوبا العربية الشريك الطبي لاتحاد جدة.

وكان فلاتة قد تواجد في مقر نادي الاتحاد خلال الحصة التدريبية التي قادها حسن خليفة مساء الثلاثاء، وينتظر أن ينضم إلى التدريبات بشكل رسمي يوم الأربعاء.

ولعب فلاتة في صفوف الاتحاد حتى 2011 حقق خلالها بطولتي دوري ودوري أبطال آسيا 2005، وشارك مع الفريق الغربي في كأس العالم للأندية، قبل أن ينتقل إلى النصر ومنه إلى الفتح الذي رفع معه بطولة دوري موسم 2012-2013، وعقبها انتقل إلى التعاون وأسهم بوصول الفريق إلى الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي القصيمي.