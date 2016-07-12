الكروات يستجوبون مودريتش حول رشاوى مدرب النصر

استجوب النجم الكرواتي لوكا مودريتش للمرة الثانية (بعد 2015) من قبل الادعاء العام في البلاد في اطار تحقيق مع مسؤولي نادي دينامو زغرب يشتبه بقيامهم بتهرب ضريبي وتلقي رشاوى.



وتم استجواب مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، والذي يعتبر مفتاح هذه القضية، حول التفاصيل المالية لانتقاله في 2008 الى توتنهام هوتسبير الانكليزي بحسب صحيفة يوتارنيي اليومية.



ولم يُنقل اي شي عن فحوى الاجتماع بين مودريتش والادعاء العام الاثنين في العاصمة الكروانية زغرب، وفق صحيفة جوتارني اليومية، علما بان مودريتش ليس مشتبها فيه في أي من هذه القضايا.



ويشكك محققو هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بان الرئيس التنفيذي لدينامو زغرب زدرافكو ماميتش حصل بطريقة غير شرعية على اكثر من 9ر6 ملايين يورو من خلال الانتقال.



ويتهم مكتب مكافحة الفساد الوطني زدرافكو ماميتش، وشقيقه الاصغر زوران مدرب النصر السعودي الحالي، بالاضافة الى مسؤول اتحادي كبير ومفتش ضرائب بتقديم وتلقي رشاوى، التهرب من الضرائب وغيرها من الجرائم.



وحصلت الجرائم الجنائية المشتبه فيها منذ عام 2008.



وكلفت الجرائم المزعومة دينامو زغرب والدولة نحو 5ر15 مليون يورو ومليوني يورو على التوالي. واعتقل المشتبه بهم الاربعة في تموز/يوليو عام 2015 على الحدود الكرواتية بعد عودتهم من سلوفينيا ثم افرج عنهم بكفالة.



ويعتبر زدرافكو ماميتش الرجل الاكثر نفوذا في الكرة الكرواتية، وقد رفض الاتهامات الموجهة ضده.



وقال الرجل البالغ 57 عاما ان الاتهامات سياسية متهما رئيس الوزراء زوران ميلانوفيتش بالوقوف خلفها.



ويعرف ماميتش بشخصية مثيرة للجدل وسلاطة لسانه وتهديده للصحافيين.



وادين عام 2014 بالتشهير واجبر على دفع 17 الف يورو لمحام يمثل المهاجم البرازيلي الاصل ادواردو دا سيلفا.



وفي السنة عينها (2014)، تمت تبرأته من التحريض على الكراهية والافتراء ضد وزير صربي.