النصر يبدأ مبارياته الودية بخسارة أمام فولين لوستك

بدأ النصر أولى مبارياته الودية في معسكره المقام في كرواتيا بخسارة أمام فولين لوستك صاحب المركز 12 في الدوري الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولعب الفريقان 90 دقيقة مقسمة على 3 أشواط.

وبدأ النصر المباراة بتسجيل هدف مبكر عن طريق حسن الراهب في الدقيقة الأولى قبل أن يحرز الأوكرانيون التعادل منتصف الشوط الاول بعد استغلال ركلة جزاء تصدى لها عبدالله العنزي.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل بين الفريقين، حتى سجل الفريق الأوكراني هدفين في الشوط الثالث لتنتهي المباراة 3-1 لفولين لوستك.

وسيلعب النصر المباراة القادمة أمام رديف دينامو زغرب، بطل الدوري الكرواتي.

