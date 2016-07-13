أهلي جدة يمدد عقد وليد باخشوين 4 مواسم

أعلنت إدارة أهلي جدة يوم الإثنين عن تمديد عقد وليد باخشوين لمدة 4 مواسم مقبلة بعدما شارف عقده الاحترافي الحالي على الانتهاء.

وقال بطل الدوري السعودي عبر خبر نشره على "تويتر" : جددت إدارة الأهلي عقد اللاعب وليد باخشوين لمدة ٤ سنوات بحضور رئيس النادي ومدير الإحتراف وشركة نجوم الملاعب."

وتعرض وليد باخشوين إلى إصابة الرباط الصليبي في أبريل الفائت.

وسيحصل باخشوين على الحد الأعلى في الموسم الأول، على أن يتقاضى 4.5 مليون ريال سنوياً خلال المواسم الأخرى.

وقدم عبدالعزيز دبلول وكيل أعمال اللاعب شكره لمساعد الزويهري رئيس أهلي جدة على انهاء تجديد عقد موكله بشكل سريع بعدما تعثرت المفاوضات بين الطرفين أكثر من مرة.



ويستعد الأهلاوين للرحيل إلى إسبانيا لإقامة معسكر إعدادي تحت قيادة جوزيه غوميز قبل مواجهة الهلال في لندن مطلع الشهر المقبل.

