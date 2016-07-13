الخليج يعلن إصابة ريشاني في الكتف

تعرض علاء ريشاني إلى إصابة في كتفه خلال تدريبات فريق الخليج بمعسكره بفنربخشة خلال الفترة الصباحية اليوم الأربعاء، وهو ما استوجب نقله للمستشفى لإجراء الفحوص التي أوضحت سلامته ويحتاج إلى تأهيل عبر جلسات العلاج الطبيعي، وسيحدد الجهاز الطبي للفريق عودته للتدريبات مجدداً.

وبحسب المركز الإعلامي الأصفر، فقد اشتمل التدريب على تمارين لياقية مكثفة، ثم أجرى الفريق تدريبا تكتيكيا بتطبيق بعض الجمل الفنية، واختتم بمناورة على منتصف الملعب.

من جانبه، انتظم الرباعي حسين الشيخ وعباس شنقيطي وإبراهيم البراهيم وزكريا سامي لاعبو فريق الخليج الأول لكرة القدم في معسكر الدانة الخارجي الذي يقيمه في فنربخشة بتركيا، والذي سيستمر حتى 29 يوليو الجاري، حيث وصل الرباعي صباح اليوم الأربعاء، وسينضم في التدريبات الفترة الثانية المسائية بعد أن يأخذوا قسطاً من الراحة جراء أرهاق السفر.