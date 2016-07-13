الهلال يستبعد خالد شراحيلي وديغاو من معسكر النمسا

استبعد غوستافو ماتوساس مدرب الهلال كلاً من خالد شراحيلي وديغاو وإلتون ألميدا من القائمة المغادرة إلى المعسكر الأعدادي الذي سيقيمه الفريق في النمسا يوم الخميس، فيما ضم الصاعدين حسين القحطاني وعبدالمجيد السواط ومروان الحيدري.

وأعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال قائمة اللاعبين المغادرين والتي ضمت "عبدالله المعيوف، فهد الثنيان، محمد الواكد، مروان الحيدري، فهد غازي، أحمد شراحيلي، عبدالله الحافظ، سلطان الدعيع، عبدالله الزوري، محمد جحفلي، محمد البقعاوي، فيصل درويش، حسين القحطاني، عبدالله عطيف، سعود كريري، عبدالمجيد السواط، عبدالعزيز الشريد، عبدالله العمار، سالم الدوسري، خالد كعبي، عبدالعزيز الدوسري، محمد الشلهوب، كارلوس إدواردو، ياسر القحطاني، يوسف السالم، ناصر الشمراني"

وأشار النادي الأزرق إلى أن محمد القرني ويونس عليوي وديغاو وألميدا وخالد شراحيلي وحمد الحمد سيواصلون إجراء التدريبات اللياقية في النادي خلال فترة المعسكر

