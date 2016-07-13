غيريتس يستعيد ذكرياته مع الهلال

استعاد البلجيكي إيريك غيريتس ذكرياته مع الهلال مساء الأربعاء عندما حضر تدريب الفريق الأخير قبل مغادرته إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي.

وتواجد غيريتس إلى جانب الأمير نواف بن سعد، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي آنذاك، والتقى الأورغوياني غوستافو ماتوساس مدرب الهلال الجديد.

وتولى غيريتس تدريب الهلال بين عامي 2009 و2010، وحقق حينها بطولة الدوري وكأس ولي العهد ووصافة بطولة كأس الملك وكأس الأمير فيصل بن فهد، ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2010.

وانتقل البلجيكي إلى تدريب منتخب المغرب بعد ذلك، ولخويا القطري والجزيرة الإماراتي وتوقف عن التدريب منذ موسم 2014-2015

