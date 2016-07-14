الهلال يدفع 50 مليون ريال بعد اعتزال الدعيع

سبّب اعتزال الحارس الأسطوري محمد الدعيع قبل 6 أعوام، معضلة كبيرة لإدارات الهلال ومدربيه خلال المواسم الماضية، واضطر مسيرو الأزرق إلى التعاقد مع 4 حراس من خارج أسوار النادي، واضطرت إلى توقيع عقود احترافية مع حارسيها خالد شراحيلي وعبدالله سديري مقابل مبالغ وصلت إلى 50 مليون ريال بحثاً عن إعادة الاطمئنان لقلوب مشجعي الأزرق مثلما كان يفعل الدعيع.

ودفع مسيرو الهلال 50 مليون ريال مقابل جلب حراس أو توقيع عقود احترافية مع آخرين عقب اعتزال الدعيع، وصولاً إلى عبدالله المعيوف الذي سيحصل على 7 ملايين ريال مقابل ارتداء قميص الهلال لموسمين.

وبعدما تقدم حسن العتيبي لحراسة مرمى الهلال كحارس أساسي عقب اعتزال الدعيع، وقعت إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد عقداً احترافياً مع خالد شراحيلي في 2010 لمدة 5 أعوام مقابل 12.6 مليون ريال، تم تمديدها عامين إضافيين تعويضاً عن فترة إيقافه بسبب سقوطه باختبار الكشف عن المنشطات مطلع 2013 وعاد في يناير من العام الماضي.

وبعد إيقاف شراحيلي، وقعت إدارة الهلال عقداً احترافياً مع عبدالله سديري لمدة 5 سنوات بلغت قيمته 4.6 مليون ريال عقب تحسين العقد، وارتفاعه من 360 ألف ريال إلى 1.2 مليون ريال سنوياً.

وفي صيف 2013 تعاقد الهلاليون مع فايز السبيعي لمنافسة سديري على خانته، وحضر السبيعي إلى الأزرق كلاعب حر، ووقع عقداً يقتضي حصوله على 4 ملايين ريال مقابل تواجده في صفوف الهلال عامين، وفي شتاء 2014 حضر حسين شيعان بنظام الإعارة قادماً من الشباب لقاء مليوني ريال حتى نهاية ذلك الموسم.

ودفعت إدارة الهلال 9 ملايين ريال لإدارة التعاون مقابل التنازل عن خدمات حارسها فهد الثنيان، فيما حصل الأخير على 8 ملايين ريال خلال عقده الذي امتد موسمين.

وعندما ترك الدعيع ميادين كرة القدم كان قد لعب في موسمه الأخير 20 مباراة دورية، تلقى خلالها 17 هدفاً بما نسبته (0.85 هدف في المباراة الواحدة)، وفي المقابل يعتبر خالد شراحيلي أفضل الحراس الهلاليين من ناحية استقبال الأهداف بعدما تلقى 35 هدفاً في 45 مباراة دورية لعبها مع الهلال في مسيرته (0.64 هدف في المباراة)، ويأتي بعده فهد الثنيان الذي لعب 6 مباريات فقط خلال موسمين تلقى فيها 4 أهداف (0.66 هدف في المباراة الواحدة).

وتواجد حسن العتيبي بين الخشبات الثلاث 35 مرة كحارس للهلال عقب اعتزال الدعيع، تلقى خلالها 33 هدفاً بمعدل (0.94 هدف في المباراة الواحدة) وفي المقابل، لعب عبدالله سديري 45 مباراة مع الهلال اهتزت شباكه فيها 43 مرة (0.95 هدف في المباراة الواحدة)، أما فايز السبيعي فشارك في 12 مباراة مع الهلال، استقبل خلالها 13 هدفاً (1.08 في المباراة الواحدة).

ولم يلعب حسين شيعان عدا 3 مباريات دورية مع الهلال، تلقى خلالها هدفاً واحداً كان عن طريق حسن معاذ في مباراة الهلال والشباب شهر فبراير 2014.