الفتح يهدد بمقاضاة إلتون ومن يتفاوض معه

أصدر نادي الفتح بياناً صحفياً أكد من خلاله تسليم البرازيلي إلتون جوزيه كافة مستحقاته المالية، مشيراً إلى توكيل محام ضد اللاعب ومقاضاته ومن يتعاقد معه، ومنح المدرب ريكاردو سابينو مدرب الفريق الحرية بإختيار عنصر أجنبي جديد في حال عدم عودة اللاعب إلى الفريق.

وقالت إدارة الفتح في بيانها: تفاجأ النادي بغياب إلتون وعدم حضوره إلى المعسكر الخارجي بسبب مستحقاته المالية، ونؤكد بأن اللاعب حصل على جميع مستحقاته، وسبق له الاجتماع مع رئيس النادي ومدير الاحتراف وطلب تجديد عقده وزيادة المبلغ المالي الذي يتقاضاه، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض كون اللاعب يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري.

وزاد البيان: قام النادي بتوكيل محام لحفظ حقوقه المادية والمعنوية، ومقاضاة اللاعب والنادي يتفاوض ويتعاقد معه دون موافقة نادي الفتح. وقد أعطت إدارة النادي المدير الفني حرية اختيار عنصر أجنبي جديد في حال عدم التزام اللاعب بتعاقده الساري مع الفتح.