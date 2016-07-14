المنتخب السعودي يحتفظ بالمركز 65 عالمياً

احتفظ المنتخب السعودي بالمركز 65 في تصنيف فيفا الشهري برصيد 540 نقطة ليأتي سادساً على صعيد المنتخبات الآسيوية والخامس عربياً.

وتصدر منتخب إيران تصنيف المنتخبات الآسيوية لشهر يوليو الجاري، متقدماً على كوريا الجنوبية وأوزباكستان واليابان وأسترالياً، فيما تراجع المنتخب الإماراتي 4 مراكز ليحل في المرتبة 74.

وعلى الصعيد العربي، بقيت الجزائر متصدرة في المركز 32، وحلت مصر في المرتبة 43، وخلفها تونس والمغرب.

وعالمياً بقيت الأرجنتين في الصدارة، وخلفها بلجيكا وكولومبيا وألمانيا وتشيلي، وقفزت البرتغال مرتبتين لتحل في السادسة بعد تتويجها باللقب القاري، أما فرنسا فقفزت 10 مراكز عقب خروجها وصيفة في يورو 2016.