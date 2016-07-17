غوميز يستبعد الفهمي من قائمة أهلي جدة

استبعد البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني الجديد لأهلي جدة، اللاعب ياسر الفهمي العائد لتدريبات النادي الجداوي بعد اصابة الرباط الصليبي من القائمة المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة ماريبيا الإسبانية.

وكان الفريق الأخضر قد أدى حصة تدريبية صباحية أخيرة الأحد، قبل المغادرة إلى المعسكر الاعدادي للموسم الجديد والذي سينطلق الثلاثاء التاسع عشر من شهر يوليو وحتى موعد لقاء نهائي السوبر أمام الهلال في العاصمة البريطانية لندن.

وضمت القائمة الخضراء كلا من: باسم العطالله، أحمد الرحيلي، راغد النجار، عقيل بلغيث، محمد أمان، سعيد الربيعي، محمد عبدالشافي، علي الزبيدي، فهد حمد، لويز كارلوس، ريان الموسى، أمير كردي، مصطفى بصاص، رائد الغامدي، صالح العمري، عمر السومة، إسلام سراج وفيتفاتزيدس. فيما ستغادر البعثة برئاسة محمد شلية على أن يلتحق حسام أبو داوود خلال الأيام القادمة.

وسيتخلل المعسكر الأهلاوي 6 لقاءات ودية، بعد أن تم جدولة لقاء يجمع أهلي جدة مع خيتافي الأسباني يوم 22 يوليو الجاري كأول المواجهات الودية، يتبعها يوم 25 يوليو لقاء ميدلزبرة الانجليزي، ويوم 27 يوليو لقاء الكوركون الإسباني، ويوم 30 يوليو لقاء غرناطة الأسباني، ويوم 1 أغسطس لقاء أشبيلية الاسباني ويوم 3 اغسطس لقاء ملقا الإسباني.