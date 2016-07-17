الخليج يعزز هجومه بالبرازيلي سانتوس

أعلنت إدارة نادي الخليج، عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي جاديسون سانتوس لمدة موسم واحد، فيما سليتحق اللاعب بمعسكر الفريق في تركيا اليوم الأحد والذي سيستمر حتى أواخر الشهر الجاري.

وبث النادي الشرقي الخبر عبر موقعه الرسمي: "أنهت إدارة نادي الخليج تعاقدها مع المهاجم البرازيلي جاديسون ديس سانتوس 29، لاعب نجران والقادسية سابقاً وذلك لمدة موسم، ومن المنتظر وصوله مساء اليوم الأحد إلى تركيا للانتظام في معسكر الفريق بفنربخشة والذي سيستمر حتى 28 يوليو الجاري".

وبدأ سانتوس مسيرته الإحترافية في نادي افاي البرازيلي موسم 2005 ثم انتقل لدوري الدرجة الثانية البرتغالي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي نجران لمدة موسمين، ومن ثم تمثيل فريق بوريرام التايلندي، وعاد مجددا خلال الفترة الشتوية في الموسم المنصرم مع نادي القادسية وخاض 9 مباريات أحرز خلالها 5 أهداف.