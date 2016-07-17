السليم يرأس لجنة التراخيص خلفاً لكيّال

كلّفت رابطة دوري المحترفين السعودية محمد السليم، عضو لجنة التراخيص بالرابطة برئاسة اللجنة حتى نهاية فترتها المقررة العام المقبل.

وقالت الرابطة في خبر إعلامي: تم تكليف السليم خلفاً لطارق كيال الذي اعتذر عن الاستمرار برئاسة اللجنة مع بدء إشرافه على كرة القدم في النادي الأهلي. وزادت: يأتي اختيار السليم رئيساً نظراً للخبرة التي يتمتع بها من خلال عضويته في مجلس إدارة الاتحاد السعودي وعضوية لجنة تراخيص الأندية.

وتضم اللجنة كلاً من مبارك المطوع ورياض القنية وعبدالله كبوها بالإضافة إلى السليم.

وكان اتحاد القدم الآسيوي قد غرّم نظيره السعودي 150 ألف دولار بسبب منح أهلي جدة والنصر رخصة المشاركة الآسيوية في دوري أبطال آسيا 2015 رغم عدم إيفائهما الشروط.

