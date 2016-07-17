توميشاك..قرر الانتقال إلى أوكرانيا ليلازم مقاعد البدلاء

لا يحمل إيفان توميشاك كبيراً كلاعب منذ رحيله عن دينامو زغرب، الفريق الذي شهد بداياته الكروية، رغم مروره بفريقي ريكا ودينيبرو الأوكراني قبل وصوله إلى النصر وانضمامه إلى معسكر الأصفر المقام حالياً في بلاده.

وبدأ توميشاك في دينامو زغرب أثناء تواجد زوران ماميتش مدرب النصر الحالي كمدير رياضي، وتمت إعارته إلى لوكوموتيفا في الدرجة الثالثة وعاد بعدها إلى دينامو كلاعب في الفريق الأول.

ومع دينامو زغرب بدأ توميشاك مشواره الجديد كلاعب أساسي في شتاء 2009، وحصل على لقب كأس كرواتيا بعد التغلب على هايدوك سبيلت 4-3 بركلات الترجيح، وفي يوليو من ذات العام سجل لعب أولى مبارياته على الصعيد الأوروبي أمام بيونيك إيرفيان الأرميني في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا 2009-2010.

وكان الهدف الذي سجله على ريال مدريد في خسارة دينامو زغرب الثقيلة 6-2 ضمن دوري الأبطال بنسخة 2011-2012، أحد أبرز المحطات التي مرت على الظهير الكرواتي في تجربته مع نادي العاصمة، وفي 2013 قرر الانتقال إلى ريكا بعدما حقق 4 بطولات مع دينامو وهي البطولات التي حققها طوال مسيرته

واستطاع توميشاك حجز الخانة الأساسية في قائمة ريكا بشكل مباشر، وكان الرجل الذي سجل هدف الفوز في مباراة الإياب بكأس كرواتيا 2014 أمام ناديه السابق دينامو.

وفي صيف 2015 خرج إيفان بتصريح صحفي نقله موقع "جول" بنسخته الكرواتية قائلاً بأنه اتخذ قراراً بالانتقال إلى دينيبرو الأوكراني رغبة بتغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة، وانه اختار النادي الأوكراني رغم وصول عروض له من أندية معروفة مثل كلوب بروج البلجيكي وبولونيا الإيطالي.

ولعب الظهير الأيمن مع دينبرو 13 مباراة خلال موسم كامل، وحصل على المركز الثالث في الدوري الأوكراني، وشارك في 5 مباريات، واستبعده المدرب من القائمة في 12 مباراة في بطولة الكأس والدوري الأوكراني والدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، لم يلعب توميشاك إلا مباراة واحدة أمام الأرجنتين أواخر 2014، وحينها دخل كلاعب بديل ولعب لمدة 18 دقيقة في هزيمة بلاده الودية 2-1.

