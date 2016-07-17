ماهي استعدادات الأندية السعودية للموسم الجديد؟

انطلقت تحضيرات الأندية السعودية استعدادا للموسم الجديد، والذي سيدشن ببطولة كأس السوبر بين أهلي جدة، بطل دوري جميل للمحترفين، والهلال بطل كأس ولي العهد، في الثامن من شهر أغسطس المقبل، فيما ستنطلق مواجهات الجولة الأولى من الدوري في الثاني عشر من الشهر ذاته.

أهلي جدة، بطل الدوري خلال نسخته الأخيرة، اختار مدينة ماريبيا الإسبانية استعدادا للموسم الجديد، حيث سيدشنه بمواجهة الهلال في بطولة كأس السوبر بالعاصمة البريطانية لندن، فيما حدد النادي الجداوي الثلاثاء المقبل موعدا لانطلاق معسكره الذي سيتخلله خوض 5 مواجهات ودية.

وصيفه الهلال، حط رحاله في مدينة سالزبورغ النمساوية وكثف حصصه التدريبية بقيادة الأورغوياني غوستافو ماتوساس، حيث لم يجرِ أي لقاء ودي حتى الآن، فيما عزز صفوفه بالمهاجم البرازيلي ليو بوناتيني، كما هو حال الاتفاق العائد مجددا لدوري الكبار، حيث خاض النادي الشرقي مواجهته الودية الأولى وانتهت بالتعادل بهدف لمثله أمام دوروغي المجري، كذلك النادي المكاوي الوحدة الذي يقيم هو الآخر معسكرا اعداديا هناك.

الشباب، والذي يتولى تدريبه سامي الجابر خسر أولى مواجهاته الودية أمام كامبريدج يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال معسكره التحضيري المقام في هولندا، كذلك ناديو التعاون والفتح اللذان يقيمان معسكريهما في هولندا، حيث خاض النادي القصيمي حتى الآن ثلاثة مواجهات ودية انتصر في اثنتين وخسر واحدة، فيما النادي الشرقي كسب أولى مواجهاته أمام ديسو الهولندي بهدف وحيد جاء من إمضاء حمدان الحمدان.

وعقب اعلان النصر التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش، لتولي زمام الأمور الفنية، اختار مسيرو البيت الأصفر كرواتيا لاقامة معسكر فريقهم، حيث خاض خلاله مواجهة ودية وحيدة حتى الآن خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما انضم للمعسكر النصراوي الألباني البان ميها والكرواتي الكرواتي إيفان توميتشاك بعد اعلان انضمامهما إلى صفوف الفريق.

وبسبب أمور عدة، يأتي في مقدمتها ديونه الباهظة وعدم الانتهاء من ملف الجهاز التدريبي بعد فشل مفاوضات بقاء الروماني فيكتور بيتوركا، فضلت إدارة الاتحاد بقاء فريقها في جدة وآداء تدريبات صباحية ومسائية تحت اشراف المدرب حسن خليفة، فيما لم تقرر حتى هذه اللحظة اقامة معسكر خارجي من عدمه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

أندية القادسية، الخليج، الفيصلي والرائد جميعها اختارت تركيا لاقامة معسكراتها التحضيرية، فيما لم تجرِ تلك الأندية مواجهات ودية حتى الآن، سوى الخليج، الذي تغلب على سامكيت الاذربيجاني بثلاثة أهداف لواحد، في حين قرر الأول العودة إلى البلاد بسبب الأوضاع السياسية في تركيا.

وأخيرا المجزل، الضيف الجديد على دوري الكبار، قرر الغاء معسكره الذي حدده مسبقا في تركيا بسبب الأوضاع الطارئة مؤخرا، واختار مصر لاحتضان معسكره التحضيري قبل انطلاق موسمه التاريخي بين الكبار.