لاعب أهلي جدة ساعد بوناتيني على الانتقال إلى الهلال

لم يتجاوز ليو بوناتيني عامه الثاني والعشرين بعد، لكنه سيلعب الآن مع الفريق الخامس في مسيرته الكروية بعد تجارب في أندية بلاده وإيطاليا والبرتغال.

وخلال العام الماضي لفت بوناتيني انتباه متابعي الدوري البرتغالي بتسجيله 17 هدفاً ليكون رابع هدافي الدوري البرتغالي خلف مواطنه الدولي جوناس والجزائري إسلام سليماني واليوناني كونستانتينيوس ميتروغلو.

وبدأ مشوار ليو الرياضي بشكل فعلي بعد حصوله على لقب كوبا أميركا تحت 17 عاماً مع بلاده صيف 2011، عاد بوناتيني إلى كروزيرو وبقي في صفوف الفريق الاحتياطي حتى انتقل نحو رديف يوفنتوس الإيطالي بنظام الإعارة.

وبقي في صفوف يوفنتوس لمدة تقل عن عام، لعب خلالها 16 مباراة رسمية، و4 مباريات في بطولة ودية للشباب، خرج من تلك التجربة بتسجيل 5 أهداف، قبل أن يعود من جديد إلى صفوف رديف كروزيرو ولم يحصل على الفرصة مع الفريق، لينتقل إلى غوياس معاراً بعد نهاية تجربته مع يوفنتوس بـ3 أشهر.

وفي غوياس لعب الشاب البرازيلي 6 مباريات لم يسجل خلالها أي هدف، وعندما انتهت إعارته مطلع 2014 عاد إلى ارتداء قميص الفريق الذي أنجب الظاهرة رونالدو، لكنه تفاجأ بتحويله إلى التدريب مع الفريق الرديف لعدة أيام، لكن ظهر إستوريل وأنقذ بوناتيني من العودة إلى الرديف.

يقول ليو عن تجربته الأولى مع إستوريل: أدين بالفضل إلى برونو سيزار (لاعب أهلي جدة السابق)، كان هنا في إستوريال وساعدني كثيراً بالتأقلم مع الحياة والدوري.



وعندما انتهت إعارته بنهاية موسم 2014-2015 كان قد سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 16 مباراة، وبعد إسبوعين على انتهاء إعارته دفع البرتغاليون مليون يورو لضمه إلى صفوف الفريق بشكل كامل.

وفي موسم 2015-2016، انفجر بوناتيني واستطاع التسجيل في أغلب شباك الفرق الكبرى في دوري البرتغال، ابتداء من سبورتينغ لشبونة (بطل الدوري) ومارتيمو وبوافيشتا وحتى بنفيكا الذي وضعه هدفاً لضمه في صفوفه خلال الصيف الجاري قبل أن ينتقل إلى الهلال.