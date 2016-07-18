"اختبار" يقيس لياقة لاعبي الأخضر السعودي

اكتفى الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، بحصة تدريبية صباحية الاثنين خلال المعسكر الأخضر المقام حاليا في مدينة سالزبورغ النمساوية، فيما منح اللاعبين راحة عن أداء التدريبات خلال الفترة المسائية.

وشهد المران الأخضر متابعة أحمد عيد، رئيس اتحاد القدم، والذي تركز على الجانبين اللياقي والتكتيكي، حيث تركز الأول على اختبار لياقي خاص، استخدم فيه تقنيات متقدمة لتحديد لياقة جميع اللاعبين، فيما خصص الجزء التكتيكي على تمارين خاصة للمدافعين، قبل أن يختتم بمناورة على منتصف الملعب.

ويأتي المعسكر السعودي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.