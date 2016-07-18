التشيلي فيلانويفا يدعم صفوف اتحاد جدة

أعلنت إدارة اتحاد جدة التعاقد مع التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الشباب الإماراتي السابق لينضم إلى اللاعبين فهد الأنصاري ومحمود عبدالمنعم كهربا الذين تم التعاقد معهم سابقاً.

وبدأ فيلانويفا (31 عاماً) مسيرته الرياضية في صفوف ديبورتيس لا سيرينا التشيلي في 2003، وانتقل بعدها إلى مواطنه أوداكس إيتاليانو، وبقي هناك حتى 2008، تخللها فترة إعارة مع بلاكبرن روفرز الإنجليزي.

وفي 2009، ضمه الشباب الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار، ولعب في صفوفه طوال تلك الفترة، ما عدا موسم 2013 الذي قضاه معاراً مع يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي.

وعلى الصعيد الدولي، لعب فيلانويفا 13 مباراة مع منتخب تشيلي، وسجل هدفاً واحداً أمام كولومبيا في كوبا أميركا 2007، لكن مارسيلو بيلسا مدرب المنتخب آنذاك ابعده عن القائمة الأولية لكأس العالم 2010 ولم ينضم بعدها إلى قائمة بلاده.

