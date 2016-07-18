رئيس القادسية: لم نتخذ قرار العودة أو البقاء في تركيا

أكد معدي الهاجري، رئيس نادي القادسية، أن مجلس إدارته لم يتخذ بعد قرار عودة الفريق إلى السعودية وإنهاء معسكره من عدمه، بسبب الأوضاع الطارئة والجارية حاليا في تركيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية مغادرة اسطنبول حيث مدينة تركية أخرى من أجل إكمال سير المعسكر الشرقي.

وقال الهاجري في حديث خاص لـ"العربية.نت": "اتخذنا قرار إنهاء المعسكر والعودة سريعا إلى السعودية بعد الأوضاع التي طرأت في تركيا، لكن الأوضاع حاليا بدأت بالتحسن خاصة اليوم الأحد، ربما نبقى ولن نعود إذا استمرت الأوضاع كذلك في تحسنها".

وأضاف: "كل الاحتمالات في ذلك الأمر واردة، - البقاء، أو تغيير المدينة، وحتى العودة إلى السعودية، - سنتخذ قرارنا النهائي حيال ذلك خلال اليومين المقبلين".

وزاد الهاجري في حديثه: "نحن النادي الوحيد من بين الأندية السعودية الذي يقيم معسكره في اسطنبول، تواصلنا مع أشقائنا في الأندية الأخرى التي تقيم معسكراتها في تركيا، ربما نشد الرحال إلى إحدى تلك المدن، من أجل استكمال سير المعسكر التحضيري للموسم الجديد".

وكان النادي الشرقي قد أعلن خلال وقت سابق على العمل سريعا لإعادة بعثة الفريق المتواجدة في اسطنبول، بعد الأوضاع السياسية التي طرأت مؤخرا في تركيا.