مدرب الفتح: إلتون بات لاعباً سابقاً

اعتبر ريكاردو سابينتو مدرب الفتح أن غياب إلتون جوزيه صانع ألعاب الفريق دفعه إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق حسب إمكانيات اللاعبين المتواجدين، مشيراً إلى أن إلتون بات لاعباً سابقاً في صفوف الفتح.

وقال سابينتو في تصريح نقله موقع الفتح الرسمي: أعدنا التفكير في العديد من أمور المعسكر وإعادة ترتيب أوراق الفريق وحسب مواصفات وإمكانيات اللاعبين المتواجدين مع الفريق والذين يمتلكون إمكانيات عالية، واستطعنا أن نسد هذا النقص وتجاوز ذلك تماماً والآن نمضي إلى الأمام ولن ننظر تماماً إلى الخلف والعمل منصب مع هذه المجموعة التي بلا شك معهم سأستطيع بناء فريق على مستوى عالٍ ومنافس.

وحول اللاعب البديل : الخيارات موجودة ومتوفرة لدي و أنا على تواصل مع إدارة النادي للانتهاء من التعاقد مع المحترف الجديد البديل للاعب السابق إلتون، كما لا أنسى أن أقدم الشكر لإدارة النادي وعلى رأسهم رئيس النادي ولجنة كرة القدم على توفير كل الإمكانيات المتاحة ليكون الفريق جاهز قبل بداية الدوري.

