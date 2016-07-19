غالب وهزازي ينضمان إلى معسكر النصر في كرواتيا

انضم إبراهيم غالب ونايف هزازي لاعبا النصر إلى معسكر الفريق المقام حالياً في كرواتيا استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس القادم.

ولا زال غالب يواصل علاجه من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في مباراة النصر أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، وبحسب الخبر الذي أصدره ثامن الدوري السعودي فإن لاعب الوسط سيواصل برنامجه التأهيلي من الإصابة مع أخصائي العلاج الطبيعي في النادي.

وفي المقابل، قال النصراويون بأن نايف هزازي سيشارك في تدريبات يوم الأربعاء، بعد أن ترك المعسكر سابقاً لتلقي العزاء في وفاة والده.

ولعب النصر مباراتين وديتين في كرواتيا، خسرهما بنتيجة 3-1.

