لاعب اتحاد جدة لا يعلم سبب رحيله عن الشباب الإماراتي

وعد التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب اتحاد جدة، جماهير ناديه بتقديم كل ما يملك لخدمة الفريق، مشيراً إلى أنه لا يعرف لماذا انتهت علاقته مع نادي الشباب الإماراتي الذي أمضى في صفوفه 6 مواسم.

وقال فيلانويفا في المؤتمر الصحفي لتقديمه: أنا سعيد جداً بالتواجد في نادِ كبير كالاتحاد، ويملك جماهيرية كبيرة، وأنا تعودت على اللعب تحت الضغط عندما كنت في تشيلي.

وحول مركزه المفضل داخل الملعب، أجاب كارلوس: أفضل اللعب كصانع ألعاب خلف رأس الحربة.

ورحب أحمد مسعود رئيس اتحاد جدة باللاعب الجديد، وأشار إلى أن المفاوضات مع فيلانويفا أخذت وقتها قبل أن تتكل بالنجاح.

