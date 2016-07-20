شاهر الحسيني: لاحظت تطوري في مارتيمو خلال 14 يوماً

أكد شاهر الحسيني لاعب مارتيمو البرتغالي أنه لاحظ اختلافاً في قدراته البدنية بعد أقل من أسبوعين على انضمامه إلى فريقه، مؤكداً بأن المشاكل الإدارية كانت سبباً بالحد من ظهوره في فيتوريا، فريقه السابق.



وقال الحسيني لنشرة أخبار الرياضة بقناة "ألعربية" : هناك اهتمام من الفريق الفني والمعد البدني، ولاحظت اختلافاً في بنيتي الجسدية بعد أسبوعين فقط من انضمامي، فنسبة الدهون بالجسم قلت، وكذلك ارتفعت نسبة الكتل العضلية.



وعن الفوارق بين الدوري الألماني حيث لعب سابقاً، والدوري البرتغالي أجاب: الأخير يهتم كثيراً في الجوانب المهارية.



وحول تجربته مع فيتوريا، رد: كان هناك مشاكل إدارية وهذا ما حد من ظهوري مع الفريق.