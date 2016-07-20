لاعب الاتحاد: هذا سبب تسميتي "كهربا"

أكد محمود عبدالمنعم لاعب اتحاد جدة الجديد أن شعبية ناديه الجديد كانت دافعاً لانتقاله إلى صفوفه، كاشفاً في الوقت ذاته سبب تلقيبه بـ"كهربا".

وقال "كهربا" في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعباً لاتحاد جدة حتى نهاية الموسم الجاري: كنت أتابع مباريات الاتحاد منذ زمن طويل، وسمعة النادي وشعبيته دفعتني إلى اتخاذ خطوة الانتقال. وأتبع: لا توجد خلافات بيني وبين الجهاز الفني بنادي الزمالك، ولم يكن هذا سبب لانتقالي، والآن علي أن أقدم كل ما لدي ومساعدة الاتحاد على تحقيق البطولات.

وعن سبب تلقيبه بـ"كهربا" أجاب عبدالمنعم: حماسي وعدم قبولي الخسارة سبب تسميتي بهذا اللقب.

