اتحاد القدم السعودي يهبط المجزّل إلى الدرجة الثانية

أعلن اتحاد الكرة السعودي، عن تهبيط نادي المجزل إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بعد صعوده إلى دوري جميل للمحترفين مع تغريمه مبلغ 500 ألف ريال بعد ثبوت مخالفته للفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط.

وبحسب البيان فقد تم حرمان أحمد العبدالله، رئيس المجزل، ومتعب العتيبي، إداري الفريق، واللاعب بندر الدوسري، من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشملهم أي عفو رياضي، وإلزامهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال لكل واحد منهم.

كما تم أيضا، حرمان محمد المعالج، مدرب هجر، من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي، وإلزامه بدفع مبلغ 300 ألف ريال بعد ثبوت مخالفته للمادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط.

وأضاف البيان: ثبوت مخالفة نور الدين يوسف شريف مدرب نادي الفيحاء، وحرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي، وتغريمه 300 ألف ريال لحساب اتحاد القدم، وحرمان إبراهيم مطفى موجي جبه أخصائي العلاج بنادي الرياض من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار وتغريمه 300 ألف ريال.

وحرمان حسن غواص وعبدالله الهميان لاعبا الجيل من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام وتغريم كل منهما 300 ألف ريال.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت خلال وقت سابق خبراً صحافياً يؤكد التحقيق مع متهمين بالتلاعب بنتائج المباريات بدوري الدرجة الأولى، وبعد ساعات تسرب الخبر بأن المباراة المقصودة هي مباراة المجزل والجيل، وأن الأدلة على ثبوت التلاعب واضحة ولا تقبل الشك، وذلك بعدما قدم شخص قام بدور الوسيط بين الطرفين أدلة تثبت تهمة التلاعب بنتيجة المباراة إلى الهيئة العامة للرياضة ومعترفاً بدوره في العملية.