الهلال يرفع تقرير مخالفات شراحيلي إلى لجنة الاحتراف

رفعت إدارة الكرة بنادي الهلال تقريراً مفصلاً إلى إدارة الاحتراف بالنادي، يتضمن غياب الحارس خالد شراحيلي عن 6 حصص تدريبية خلال الأسبوع الجاري، فيما بعثت إدارة الاحتراف التقرير ذاته إلى لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي، إضافة إلى المخالفات التي دونتها الإدارة على اللاعب خلال الفترة السابقة.

وفي الصدد ذاته، قرر الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الأوروغوياني غوستافو ماتوساس الاستغناء عن خدمات اللاعبين سلطان الدعيع، عبدالله العمار، حسين القحطاني، عبدالعزيز الشريد، ومحمد البقعاوي ومنحهم فرصة الانتقال على سبيل الإعارة، حيث سيعود الخماسي إلى الرياض مساء اليوم الخميس.