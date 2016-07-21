شراحيلي يتغيب عن تدريبات الهلال مجدداً

غاب خالد شراحيلي حارس الهلال عن تدريبات يوم الخميس بعد يوم من رفع إدارة الهلال خطاباً إلى لجنة الاحتراف بشأن تغيبه عن 6 حصص تدريبية هذا الأسبوع.

ونشر نادي الهلال خبراً على صفحته في "تويتر" قائلاً: لا يزال خالد شراحيلي متغيباً عن التدريبات بعد أن تغيب عن 6 حصص تدريبية خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب تغيبه عن تدريبات اليوم (الخميس) وتأخره عن موعد حصة تدريبية دون عذر مسبق.

وباتت علاقة الهلال بحارسه متوترة بشكل كبير، بعدما أبعد شراحيلي عن تدريبات الفريق مطلع الموسم الماضي، وتحديداً قبل مواجهتي أهلي دبي آسيوياً واتحاد جدة محلياً، وفي نهاية الموسم قررت الإدارة معاقبته ورفع خطاب إلى لجنة الاحتراف تضمن مخالفات الحارس خلال الموسم الماضي.

