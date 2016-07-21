7 لاعبين في سوق الانتقالات السعودي لبوا نداء القلب

شهد سوق الانتقالات السعودي الحالي عودة عدداً من اللاعبين إلى أنديتهم السابقة بعد تجارب احترافية خارجها خلال المواسم الماضية، ووصل عدد العائدون إلى أنديتهم 7 لاعبين، كان الوحداويون السابقون أكثر من لبّى نداء القلب وعادوا إلى النادي المكي.

واستعادت إدارة الوحدة خدمات لاعبها كامل الموسى الذي بدأ مشواره في صفوف الوحدة ومنه وصل إلى المنتخب السعودي، قبل الانتقال بنظام الإعارة إلى الهلال حتى نهاية موسم 2005-2006، وعاد كامل الموسى إلى الوحدة وكان ضمن العناصر التي حققت الانجاز الشهير بالوصول إلى المربع الذهبي لموسم 2006-2007، واحتلال المركز الثالث، وفي صيف 2010 رحل إلى أهلي جدة مقابل 14 مليون ريال سعودي.

ومع الأهلي حصل كامل على كأس الملك 2011 و 2012، 2016، وبطولة كأس ولي العهد 2015، وبطولة الدوري للموسم الماضي.

وقبله عاد عدنان فلاتة قائد التعاون إلى اتحاد جدة بعد فراق 5 مواسم، بعدما ترك النادي في 2011، ورحل إلى النصر في موسم لم يحقق خلاله شيئاً، وانتقل بعدها إلى الفتح محققاً بطولة الدوري 2012-2013، وارتدى قميص التعاون حتى نهاية الموسم الماضي الذي شهد وصوله إلى الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2017.

وعاد الثنائي أسامة هوساوي وعبدالله المعيوف إلى الهلال من جديد، عقب رحيل الأول إلى أندرلخت البلجيكي وبعدها إلى أهلي جدة مطلع العام 2013، ومع الأخير حقق بطولة كأس ولي العهد 2015 وكأس الملك 2016 ودوري المحترفين بنسخته الماضية، أما المعيوف الذي ترك الهلال قبل 8 مواسم قضاها مع الأهلي فحقق مع أخضر جدة 3 بطولة كأس ملك وكأس ولي العهد وبطولة الدوري.

واختار عبدالله المطيري العودة إلى الفيصلي الذي تركه مطلع 2014 راحلاً للأهلي، ومع الأخير لم يلعب كثيراً لكنه حقق بطولة كأس ولي العهد وكأس الملك وبطولة الدوري.

وبعد افتراق الأخوان كامل ومختار فلاتة خلال 6 أعوام مضت، جمعهما الوحدة، ناديهما القديم-الجديد، وكان كامل أول من رحل إلى الاهلي رفقة زميله كامل الموسى، وحقق مع الأخضر بطولتي كأس الملك، وانتقل بعدها إلى النصر محققاً بطولتي دوري وكأس ولي العهد، ولعب الموسم الماضي بقميص التعاون، أما مختار فرحل إلى الشباب مطلع موسم 2011-2012 وحقق الدوري مع النادي العاصمي ذلك الموسم، وانتقل بعدها إلى اتحاد جدة مطلع عام 2013، وفي ذات السنة حقق كأس الملك.

