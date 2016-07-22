اتحاد الكرة السعودي: المجزّل يستأنف قرار تهبيطه

أعلن اتحاد الكرة السعودي اليوم الجمعة، عن تلقيه خطابا من نادي المجزل يبدي فيه الأخير رغبته بتقديم استئناف ضد قرارات لجنة الانضباط الصادرة أمس الخميس.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تلقت الأمانة العامة للاتحاد السعودي اليوم خطاباً من نادي المجزل أبدى فيه رغبته بتقديم استئناف ضد قرارات لجنة الانضباط الصادرة يوم أمس الخميس".

وكان الاتحاد ذاته، قد أعلن أمس الخميس عن تهبيط نادي المجزل إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بعد صعوده إلى دوري جميل للمحترفين بعد ثبوت مخالفته للفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط.