مدافعو الهلال المحليين.. لا أحد يستمر

باستغناء الأوروغوياني غوستافو ماتوساس، المدير الفني الجديد للهلال، عن خدمات اللاعب سلطان الدعيع رفقة 4 من زملائه ومنحهم فرصة الانتقال على سبيل الإعارة، بات أسامة هوساوي العائد مجددا إلى البيت الأزرق، اللاعب السعودي الوحيد الذي تمسك بخانته في الدفاعات الزرقاء رغم رحيله عن صفوف الفريق في مايو 2012.

سلطان الدعيع، دافع عن ألوان ناديه العاصمي خلال موسمين، وبات اسما هاما ولامعا في خارطة سامي الجابر، المدير الفني للأزرق آنذاك، قبل أن يرحل عنه معارا الصيف الماضي إلى جاره الشباب، بعد تضاؤل فرص مشاركته مع الروماني لورينت ريجيكامب.

خاض الدعيع في موسمه الأول مع الهلال 14 لقاء فيما لم يشارك خلال موسمه التالي سوى في 4 لقاءات، في الوقت الذي ارتدى فيه شعار الشباب إبان اعارته في 20 لقاء لم يستطع خلالها من هز شباك خصومه، قبل العودة إلى صفوف أزرق العاصمة، ومن ثم منحه فرصة الانتقال مجددا على سبيل الإعارة خلال منافسات الموسم المقبل.

وبعد 5 مواسم قضاها بين أسوار ناديه الهلال، غادر ماجد المرشدي إلى الشباب، بعدما قرر سامي الجابر كذلك، عدم حاجته إلى خدمات أفضل لاعب في خليجي 2009.

المدافع الشاب عبدالله الحافظ، مدافع باكوش دي فيريرا البرتغالي، هو الآخر لم يكن ضمن خيارات مدربي الأزرق الذين تعاقبوا على دفته الفنية، حيث لم يستطع تدوين اسمه ضمن التشكيلة الزرقاء سوى في 3 مناسبات، قبل أن يرحل معارا إلى هجر خلال منافسات الموسم الماضي.

واستقطبت الإدارة الزرقاء اللاعب يحيى المسلم من نادي الرائد، لكن تجربة المسلم بين أروقة النادي العاصمي لم تعرف للنجاح طريقا، حيث لم يشارك سوى في 10 مواجهات خلال موسمين، قبل أن يغيب "الرباط الصليبي" اللاعب عن الأنظار حتى إعلان الإدارة الهلالية خبر إعارته إلى نادي الوحدة خلال منافسات الموسم المقبل.

ومن قبل هؤلاء المدافعين، لم يستطع الثنائي حسن خيرات وسلمان الخالدي، من فرض اسميهما والبقاء حتى هذه اللحظة ضمن الخيارات الزرقاء، حيث شهد موسم 2011-2012 رحيل الأول بعد مشاركته في 9 مواجهات فقط، مثل فيها الهلال أساسيا في 7 منها، فيما الآخر القادم من الساحل الشرقي، لم تدم تجربته في الدفاعات الزرقاء سوى 6 أشهر قبل أن يشد رحاله إلى الرائد.



ورحل أسامة هوساوي عن أسوار الهلال في مايو 2012 إلى نادي أندرلخت البلجيكي في تجربة احترافية لمدة 6 أشهر، قبل أن يعود مجددا إلى الدوري السعودي عبر بوابة أهلي جدة، ومن ثم العودة إلى صفوف فريقه السابق الهلال.