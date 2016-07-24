حسن معاذ.. البطل الدائم لكل فترة انتقال

يستحق حسن معاذ ظهير الشباب لقب بطل كل فترة انتقالات صيفية أو شتوية كانت، بعدما عاد ناديه مساء السبت إلى نفي أخبار انتقاله، مثلما فعل الشبابيون أكثر من مرة خلال 9 أعوام، لم تتوقف المفاوضات وقصص الانتقال حول المدافع الدولي، وفي النهاية يبقى مرتدياً قميص الشباب.

وأصدرت إدارة عبدالله القريني بياناً تنفي فيه نيتها بيع ما تبقى من عقد حسن معاذ (يدخل الفترة الحرة مطلع العام المقبل) إلى أي ناد، رداً على أخبار انتقال معاذ نحو اتحاد جدة.

ولم يكن ذلك بياناً غير مسبوق في علاقة النادي بلاعبه، بل إنها أصدرت ذات البيان قبل عام عندما كان الأهلاويون يعرضون 19 مليون ريال للفوز بخدماته، وحينها قالت إدارة مساعد الزويهري بأن نظيرتها في الشباب وافقت على بيع معاذ ولم يتبق سوى الكشف الطبي لإعلانه لاعباً أهلاوياً، ولكنها تراجعت وأصدرت بياناً تنفي فيه بيع عقد حسن معاذ.

علاقة معاذ مع قصص الانتقال وثيقة وقديمة جداً، بدأت عندما احتفظ المدفعجي بخانته وسط كوكبة من نجوم جيل شبابي ذهبي في موسم 2006-2007، وحينها اعتدى على زميله سعيد لبّان وأوقفته إدارة خالد البلطان حتى نهاية الموسم، وعقب ذلك بدأت قصص انتقاله تقتحم الصفحات الرياضية والمنتديات، حتى عاد حسن معاذ من جديد إلى قائمة الشباب.

بعد ذلك التاريخ بعامين، تدخل حسن معاذ على قدم سعد الحارثي لاعب النصر ليتعرض الأخير إلى إصابة الرباط الصليبي أواخر 2008، وحينها اشتعلت شرارة الغضب في أوساط جماهير الأصفر التي بدأ بعضها بملاحقة حسن معاذ، ليخرج الأخير في حوار مع جريدة "الرياض" قائلاً: القرار الأهم هو هجر الملاعب السعودية والبحث عن دوري خارجي أكثر أماناً، لأنه من الصعب العيش في مثل هذه الأجواء الرهيبة.

بعد فترة هادئة نسبية، ألقى سامي الجابر مدير فريق الهلال آنذاك، ومدرب الشباب الحالي، حجراً في المياه الراكدة عندما كتب عبر "تويتر" : لم أتصل بحسن معاذ إطلاقا وللتوضيح فإن ما حصل هو أن حسن معاذ قال لي بعد مباراة الهلال والشباب الأخيرة في الدوري إنه سيدخل فترة الأشهر الستة قريباً وإن لديه الرغبة للعب لنادي الهلال وهذا كل ما حصل بيني وبين معاذ، أما ما ذكر غير ذلك فهي لا تعدو إلا اجتهادات".

حصل الشباب على الدوري ذلك الموسم، وجدد معاذ عقده مع ناديه، لكن في أواخر 2013 خرج معاذ عبر القناة الرياضية السعودية قائلاً بأنه أمضى 10 مواسم مع الشباب ويحتاج إلى الانتقال والتغيير، وبعد نفي المركز الإعلامي بناديه، أكد خالد البلطان، رئيس النادي الأسبق المفاوضات مع الهلال، وعزز تلك الأخبار متابعة الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق لحساب حسن معاذ في "تويتر".. أما نهاية القصة فهي بقاء معاذ شبابياً.

وبعد رحيل خالد البلطان صيف 2014، تسربت أنباء عن مفاوضة الهلال لحسن معاذ، وحينها كتب محمد الحميداني نائب رئيس النادي تغريدة يمتدح بها اللاعب ويعرب عن رغبة ناديه بضمه، وهو الأمر الذي دفع خالد المعمر نائب رئيس الشباب في ذلك الوقت إلى الرد عبر تغريدة: "كنا نتمنى من الحميداني أن يفرق بين الخواطر والتمني عن الواقع الذي تستند عليه الجماهير". وأوضح المعمر "نحترم جميع الأندية ولا نقبل هذه الآلية التي لا تليق بمكانة ناد عريق وكبير كالشباب ولا تعبر عن الواقع بتاتاً".

